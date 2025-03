No Big Brother, durante o Especial, Carina conversa com Cláudio Ramos e deixa palavras para Leonardo, que foi expulso após confronto com a concorrente.

Durante o dia, Carina acabou por quebrar. Em lágrimas, a concorrente revelou sentir que muitos colegas estão contra si e receia ser mal interpretada lá fora. A Carina mostrou-se insegura por o Leonardo poder estar lá fora a falar sobre ela, de forma negativa.

