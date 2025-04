Carina Frias acusa Adrielle Peixoto de não se esforçar na prova: «Há aqui pessoas que não estão a ter cuidado»

Carina reúne-se com os aliados na zona do líder para comentar os últimos acontecimentos. A líder critica Adrielle por ter deixado cair dois ovos por distração, sublinhando que a concorrente ainda tentou justificar-se com erros de outros participantes. Manuel Rodrigues condena a brasileira por, segundo ele, se vitimizar constantemente.

Relativamente a Luís, Carina aponta incoerência, acusando-o de dizer que conhece o jogo de Manuel Rodrigues, enquanto adota a mesma estratégia. Solange, com ironia, afirma que parece que só Luís é que tem jogo.

Em simultâneo, na sala, Érica conversa com Manuel Cavaco e garante que, sempre que puder, vai expor que Nuno não merece continuar no programa, tal como ele fez consigo. Sobre Luís, Cavaco acredita que o objetivo do ex-militar é cancelar os restantes colegas. Já em relação a Adrielle, o concorrente considera que a brasileira tem um jogo perigoso, enquanto Érica admite não se identificar com a colega.