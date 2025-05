Carina Frias com saudades de Luís Gonçalves?: «Acho que precisamos de uma conversa...»

No Especial, Carina Frias confessa que sente que Luís Gonçalves se afastou dela, depois de este andar preso a Nuno Brito através de uma t-shirt.

«É estranho... Eu não faço ideia, mas tanto o Luís, como o Nuno estão estranhos», confidenciou Carina. «Hoje eu tive uma dinâmica e ele levou mesmo a mal e disse que estava a desrespeitá-lo por o fazer participar nesta dinâmica (onde estava Carolina Braga)», começou por referir a concorrente.

Carina acabou por confessar que sente falta do amigo: «Acho que precisamos de uma conversa... É estranho. Ele sempre foi muito preocupado comigo, eu gosto mesmo muito dele. Ele é muito genuíno, muito honesto e sei que não diz nada por conveniência. E é muito preocupado, é capaz de ir à luta pela pessoa. É um bom amigo».

Recorde-se que No Especial desta quinta-feira, Nuno Brito e Luís Gonçalves livraram-se da t-shirt que os juntou e que os obrigou a conviver. Os dois concorrentes conseguiram o objetivo de conversar um com o outro, e agora até são conselheiros um do outro. Já Carolina Braga recusou-se a vestir a mesma camisola e a ficar ligada ao ex-fuzileiro. Como consequência de ter desrespeitado uma ordem direta do Big Brother, acabou nomeada automaticamente.

