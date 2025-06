Carina Frias comenta expulsão de Solange Tavares: «Se tivesse sido nomeada há mais tempo já tinha saído»

Esta segunda-feira no Big Brother, no final da gala, o Luís ajuda a Carina e a Lisa a beberem água dos garrafões e falam das camas que estão interditas. A Carina e a Lisa pedem para ficarem juntas no quarto amarelo, e sugerem que o Luís durma no quarto rosa, onde dormem todos os seus adversários. O ex-militar recusa o pedido, afirmando que não se dá com ninguém nem quer estar “nos movimentos com aquela gente”. Já a Lisa, garante que prefere dormir no chão a ir para o quarto rosa. A Carina muda de assunto, recordando que todos achavam que a Solange iria à final, porém, foi expulsa assim que foi nomeada pela primeira vez…

Recorde-se que a gala deste domingo, dia 1 de junho, foi repleta de emoções fortes. Os concorrentes ficaram em choque com a expulsão de Solange Tavares. Até a própria concorrente ficou surpreendida e, na hora do adeus, resolveu não se despedir de Nuno Brito. Solange Tavares ficou em choque ao perceber que foi a menos votada pelo público.

Carina Frias revelou a sua Curva da Vida e emocionou-se ao relembrar a sua história de vida, marcada por uma relação tóxica.

A gala foi ainda marcada por uma reviravolta, dado que os concorrentes perderam direito aos seus maiores luxos. Para os recuperar, vão ter de enfrentar dilemas ao longo da semana.

Acompanhe todos os desenvolvimentos do Big Brother no Ao Minuto.