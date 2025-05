Carina Frias confessa: «Já não tenciono criar laços com ninguém»

No Big Brother, Diogo Bordin, líder pela segunda semana consecutiva, junta os seus aliados, Carina Frias, Manuel Cavaco e Manuel Rodrgiues, para o almoço dos nomeados. Enquanto conversavam sobre o jogo, Diogo partilhou a sua opinião sobre Carina, acusando-a de fazer jogo duplo.

Carina falou dos laços que criou com alguns colegas, dando Inês Vilhalva como exemplo. Como esta já saiu do programa, a concorrente garante que não quer criar ligações com mais ninguém.

O Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.

