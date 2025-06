Carina Frias confrontada com imagens de Luís Gonçalves e Cláudio Ramos lança pergunta polémica: «É ciúmes?»

Chegou a vez de Carina ir ao confessionário, onde assistiu a imagens de Luís a falar sobre ela e a sua relação com Manuel Rodrigues. Claudio Ramos aproveitou para questionar se Luís sente ciúmes de Manuel. No Big Brother, Luís Gonçalves e Carina Frias protagonizaram mais um momento tenso que não passou despercebido. O ex-fuzileiro mostrou-se incomodado com a proximidade entre Carina e Manuel, alertando-a para atitudes passadas que a terão magoado. “Acho que estás a dar demasiada confiança a quem não merece”, disparou Luís, ao que Carina respondeu com firmeza: “Eu é que sei da minha vida”. Esta troca de palavras deixou o ambiente carregado e os colegas em alerta.