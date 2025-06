Carina Frias critica Manuel Rodrigues por causa de Nuno Brito: «Deste-lhe palco»

No Big Brother, Carina Frias e Manuel Rodrigues conversam a sós sobre o jogo. Carina critica uma atitude de Manuel para com Nuno Brito, numa situação em que ambos se desentenderam.

Big Brother 2025 assinala os 25 anos do mais emblemático reality show em Portugal e continua a conquistar os portugueses desde a estreia, a 23 de março. Com concorrentes imprevisíveis e estratégias surpreendentes, esta edição do Big Brother está mais intensa do que nunca e promete ainda muitas emoções, confrontos e reviravoltas nas próximas semanas.

