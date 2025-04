Carina Frias de costas voltadas com Tiago Rodrigues e a razão vai surpreendê-lo: «Não esperava...»

No Big Brother, os concorrentes do grupo azul decidem convidar o grupo verde para juntos, usufruírem da festa da noite. A Carina não esconde a mágoa por o seu grupo não ter sido escolhido, culpando o Tiago. A concorrente é implacável nas palavras, considerando que a decisão do grupo se cingiu apenas nos interesses da Carolina que não queria estar na presença do Luís. Mais tarde, a Carina confronta o Tiago, acusando-o de se deixar influenciar pelos colegas do seu grupo. O Tiago insiste que não podia convidar o grupo do Luís, quando o concorrente tinha acabado de ter uma discussão com a Carolina. A Carina diz que a culpa é dos dois e ninguém deve vitimizar-se. Irredutível, a concorrente garante que não é o facto de não ir à festa que importa, mas sim a atitude do Tiago que não tem dignidade e se deixou influenciar. Os dois concorrentes acabam por ficar de costas voltadas…

Carina Frias, Erica Reis, Gonçalo Beja da Costa, Manuel Rodrigues, Sara Silva e Tiago Rodrigues continuam nomeados e em risco de expulsão na gala da próxima quinta-feira, 9 de abril.

