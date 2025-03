Carina Frias é frontal com Carolina Braga: «Não me sinto confortável contigo»

No Big Brother, por decisão do Micael, Inês é a nova inquilina do armazém e assim que entra no quarto percebe que não há cama para si. Curiosamente, Lisa cede-lhe a sua cama e, no confessionário, confessa que Inês parece menos altiva do que julgava.

Já Carina assim que conhece Carolina deixa claro não vai à bola com a concorrente, pois considera que ela é o tipo de pessoa que cria conflitos gratuitamente. Ambas se desentendem com muita ironia e dão a entender que não têm muita vontade em conhecerem-se melhor.

Pouco depois, Inês deixa todos boquiabertos por revelar que não sabe lavar loiça.

Está no ar mais um Big Brother. O histórico reality show, da TVI, está de regresso, no ano em que se assinalam os 25 anos do formato, que revolucionou a história da televisão em Portugal.

Acompanhe tudo Ao Minuto no site do Big Brother, e embarque connosco nesta aventura televisiva!