Carina Frias e Luís Gonçalves contra reaproximação de Lisa e Nuno. Ouça os argumentos

No Big Brother, logo pela manhã, o Luís comenta com a Carina o facto de o Nuno ter ido falar com a Lisa, assim que a concorrente foi salva. Ambos concordam que o que o Nuno e a Lisa disseram um ao outro foi muito grave, no entanto, o Luís garante que não se vai meter mais no assunto. Mais tarde, a Lisa partilha com a Carina que a conversa com o Nuno foi sem resolução. A Carina considera que, apesar de o Nuno poder estar arrependido de dizer certas coisas, a verdade é que as disse.

