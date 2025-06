Carina Frias e Manuel Rodrigues têm ‘A’ conversa. E a forma como terminou vai surpreendê-lo

No Big Brother, Carina Frias e Manuel Rodrigues têm uma conversa esclarecedora. Os dois concorrentes tentam resolver os assuntos pendentes e Carina Frias assume que ficou desiludida com o amigo. Mas o mais surpreendente é a forma como a conversa - que começou amarga - termina, com mãos entrelaçadas e muita cumplicidade.

Na reta final, já temos nomeados para esta semana e são três: Carina Frias, Carolina Braga e Luís Gonçalves.

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do mais emblemático reality show em Portugal e continua a conquistar os portugueses desde a estreia, a 23 de março. Com concorrentes imprevisíveis e estratégias surpreendentes, esta edição do Big Brother está mais intensa do que nunca e promete ainda muitas emoções, confrontos e reviravoltas nas próximas semanas.

