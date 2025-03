Carina Frias é o novo alvo da casa? «Não tenho paciência para coitadinhas»

No Big Brother, assim que a gala termina, as nomeações dominam as conversas. O Diogo mostra-se triste por estar novamente nomeado chegando mesmo a chorar no confessionário. Já a Carina acredita que agora é um alvo a abater por ter nomeado diretamente a Carolina. A sós com o Igor, a Carolina também comenta a atitude previsível da Carina, ao nomeá-la, mas o Igor sente que a decisão não foi acertada. Pela casa só se fala da Carina e a maioria acredita que a concorrente não foi expulsa por ter muitos contra ela. Já a Carolina remata que não tem paciência para “coitadinhas”…

