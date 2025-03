Carina Frias esclarece e recusa «jogo de casal» com Leonardo Gerevini: «Não gosto dessas brincadeiras»

No Big Brother, Cláudio Ramos questiona Carina Frias sobre as investidas de Leonardo Gerevini e o facto de o concorrente ter dito que «não se podia brincar» com ela. Carina responde que não lhe fazia sentido entrar nos «jogos de casal» que Leonardo tentou criar, visto não sentir nada pelo colega.

A gala do Big Brother deste domingo promete ser repleta de emoções e reviravoltas, com desafios que podem mudar o rumo do jogo. Destaques incluem o "tabuleiro das probabilidades”, que alterará estratégias, o desafio de liderança, onde a pontaria será posta à prova, e a revelação da impressionante primeira Curva da Vida. Além disso, haverá a primeira expulsão da edição, com os nomeados Carina Frias, Diogo Bordin, Inês Vilhalva, Leonardo Gerevini e Micael Miquelino.

