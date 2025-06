No Especial do Big Brother, Maria Botelho Moniz chama Carina Frias ao confessionário para comentar o facto de estar nomeada pela oitava vez e para revelar quais as expectativas que tem para domingo.

Veja o vídeo!

São estes os nomeados desta semana, depois da salvação de Lisa Schincariol - VOTE PARA SALVAR:

Carina Frias: 761 20 20 02

Carolina Braga: 761 20 20 03

Nuno Brito: 761 20 20 20

Luís Gonçalves: 761 20 20 22

Acompanhe tudo o que acontece no Big Brother no Ao Minuto!