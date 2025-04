Carina Frias fala do pai: «Ia para a escola com um saco de plástico para levar os livros, não tinha mochila»

No Big Brother, os concorrentes enfrentam uma dinâmica proposta por Manuel Cavaco e aprovada pelo soberano em que devem partilhar as suas inseguranças e comentar as dos outros, revelando se se identificam ou não com as mesmas e porquê.

Carina Frias fala dos pais e da importância que têm na sua vida e menciona as dificuldades que passaram na adolescência e começo de vida adulta.

Isto acontece numa altura em que Carina Frias, Erica Reis, Gonçalo Beja da Costa, Manuel Rodrigues, Sara Silva e Tiago Rodrigues continuam nomeados e em risco de expulsão na gala da próxima quinta-feira, 9 de abril.