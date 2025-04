Carina Frias furiosa com Igor. Luís Gonçalves incomodado com Erica. Descubra o motivo

Após o Big Brother ter sancionado Luís e o Nuno por ofensas constantes e desrespeito, o ambiente ficou tenso na casa mais vigiada do país. Carina Frias mostra-se furiosa por ter sido acusada por Igor de ser uma «leva e trás», dado que contou a Luís que Erica o tinha apelidado de «Erro de casting». Também Luís se mostra incomodado por, uma vez mais, a sua prestação no jogo estar a ser desvalorizado. Luís argumenta que todos merecem estar na casa mais vigiada do País.