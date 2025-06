Carina Frias gostaria de estar mais próxima de Diogo Bordin? Saiba tudo

No Big Brother, os concorrentes tentam distrair-se e entretêm-se com a caixa que contém as medalhas com as caras de cada concorrentes. Decidem jogar vários jogos diferentes com as medalhas, sendo que um deles envolve tirar à sorte uma cara para completar o cenário que se disse anteriormente.

Veja o vídeo!

São estes os nomeados desta semana, depois da salvação de Lisa Schincariol - VOTE PARA SALVAR:

Carina Frias: 761 20 20 02

Carolina Braga: 761 20 20 03

Nuno Brito: 761 20 20 20

Luís Gonçalves: 761 20 20 22

