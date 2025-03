Carina Frias implacável: «Não é fiável, usa o que dizemos para proveito próprio, para tentar jogar»

No Extra do Big Brother, Carina Frias mostra-se implacável com Carolina Braga e conversa com Érica Reis e Sara Silva sobre a colega. A concorrente considera que Carolina não é uma pessoa fiável e que usa tudo o que acontece entre os concorrentes para jogar com isso em seu proveito. Isto acontece numa noite em que os concorrentes receberam a visita de Hélder Fráguas, juiz de «A Sentença», para os ajudar a resolver os mal-entendidos do jogo.