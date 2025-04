Carina Frias indignada com os colegas: «As opiniões todos têm mas ninguém as dá, não querem magoar os amigos»

No Big Brother, Carina Frias teve um desentendimento com Tiago Rodrigues, por causa dos convites para a festa.

No confessionário, a concorrente acabou por se mostrar indignada e, num desabafo, criticou a postura dos colegas: «Querem todos ir com a corrente (...) As opiniões todos têm mas ninguém as dá, não querem magoar os amigos».

Recorde o que aconteceu:

Carina Frias e Tiago Rodrigues acabaram de costas voltadas, depois da concorrente confrontar o colega por causa de convites para a festa.

Momentos depois, Tiago Rodrigues conversou com Manuel Rodrigues sobre a situação, mas acabaram por se desentender: «Esquece, não percebes nada!»