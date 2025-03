Carina Frias justifica afastamento de Leonardo Gerevini: «Por vezes ias longe demais... como quando perguntaste se podias dormir comigo»

No Big Brother, Carina Frias responde aos ataques de Leonardo Gerevini que contestou o descontentamento de Carina com as supostas «brincadeiras de casal» quando esta as teria consentido. Carina explica que apesar de gostar de brincar com Leonardo, este por vezes ultrapasou alguns limites, mas sem nunca a desrespeitar.

No Cubo, os concorrentes descobrem que consequências os aguardam em cada planeta. No planeta 1, Dinis desvenda ter conquistado um lugar na prova do líder e ainda outro lugar para atribuir a um colega. No segundo planeta, Sara Silva descobre ter ficado automaticamente nomeada para a semana seguinte. Já Carolina Braga, descobre no planeta 3 uma vantagem para as nomeações.

A gala do Big Brother deste domingo promete ser repleta de emoções e reviravoltas, com desafios que podem mudar o rumo do jogo. Destaques incluem o "tabuleiro das probabilidades”, que alterará estratégias, o desafio de liderança, onde a pontaria será posta à prova, e a revelação da impressionante primeira Curva da Vida. Além disso, haverá a primeira expulsão da edição, com os nomeados Carina Frias, Diogo Bordin, Inês Vilhalva, Leonardo Gerevini e Micael Miquelino.

