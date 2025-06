No Especial do Big Brother deste sábado, dia 31 de maio, Mafalda Castro apresentou as primeiras imagens da Curva da Vida de Carina Frias. Em lágrimas, Carina Frias revela uma história dramática, quando viveu uma relação tóxica, que ainda hoje deixa marcas: «Chegou ao ponto de me trancar dentro da casa dele…»

Veja o vídeo.