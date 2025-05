Carina Frias perde paciência para discussões de Luís Gonçalves: «Só berros...»

No Big Brother, depois de a Renata organizar os concorrentes da sua equipa de acordo com a forma como gerem os conflitos, o Savate recusa-se a fazer o top da sua, afirmando que todos os membros do seu grupo são bons. O convidado condena a Renata por ter protegido o Igor e ter colocado a Solange em último lugar por não ser boa a gerir conflitos. Acrescenta que quem deve gerir os conflitos da equipa é a própria Renata, que atira que o maior desentendimento entre o grupo foi entre a Solange e o Luís. O ex-militar defende que apenas deu a sua opinião e a Solange reforça que o Luís impingiu que não se fizesse a tarefa semanal durante a noite. Os dois discutem sobre o desempenho que têm no desporto e o Luís dispara que a Solange ficou amedrontada por ficar em último lugar no ranking da Renata. A troca de acusações perdura, enquanto vários concorrentes abandonam o jardim…

Estes são os nomeados desta semana. Vote para salvar :

Diogo Bordin - 761 20 20 05

Igor Rodriguez - 761 20 20 08

Carina Frias - 761 20 20 02

Nuno Brito - 761 20 20 20

