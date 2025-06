Carina Frias sentiu-se ridicularizada por Diogo Bordin... após este imitar o seu passo de dança

No Big Brother, o líder Diogo Bordin dá início a uma dinâmica que envolve fazer passos de dança, e Luís Gonçalves começa com várias provocações. Uma dinâmica que supostamente deveria ser divertida acaba por ser recheada por um ambiente de alta tensão. Num determinado momento, Diogo imita um passo de dança que Carina Frias tinha feito, e a concorrente diz sentir-se ridicularizada pelo modelo. Luís parte em defesa da amiga.

A Gala deste último domingo à noite começou com uma sanção inesperada a Luís Gonçalves. Na altura de sabermos quem seria o concorrente a abandonar a casa mais vigiada do País, fomos surpreendidos pela expulsão surpreendente de Manuel Cavaco, que deixou Carolina Braga e Diogo Bordin num pranto. E houve mais um concorrente a conquistar o passaporte dourado para a grande Final.

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do mais emblemático reality show em Portugal e continua a conquistar os portugueses desde a estreia, a 23 de março. Com concorrentes imprevisíveis e estratégias surpreendentes, esta edição do Big Brother está mais intensa do que nunca e promete ainda muitas emoções, confrontos e reviravoltas nas próximas semanas.

