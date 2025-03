Carina Frias sobre Carolina Braga: «Não gosto deste jogo que ela está a fazer»

No Big Brother, já deitados, Carina e Leonardo falam sobre a Carolina.

Carina diz que a concorrente está a ser fingida, que não pode ser assim na vida real, pois é conflituosa. Já o Leo não quer ser alvo da Carolina pois acredita que a concorrente é forte lá fora e, por isso, precisam de ter cuidado.

Antes de dormir, o Leo tenta aproximar-se da Carina pedindo uma massagem ou um beijinho, sem sucesso.

Está no ar mais um Big Brother. O histórico reality show, da TVI, está de regresso, no ano em que se assinalam os 25 anos do formato, que revolucionou a história da televisão em Portugal.

Acompanhe tudo Ao Minuto no site do Big Brother, e embarque connosco nesta aventura televisiva!