Carina já não aguenta Luís Gonçalves e chora agarrada a Manuel Rodrigues

No Sofá da Sala, Carina desabafa com Manuel sobre as suas últimas interações com Luís. A concorrente conta tudo o que aconteceu de manhã, bem como que o colega a chamou de “superior”. Carina diz que é a pessoa com quem Luís mais implica e se chateia na Casa e que está muito triste pois esteve sempre ao lado do colega durante o programa todo.

Manuel questiona Carina se ela gosta de estar assim e ela diz que não mas acrescenta que também não tem outra forma de estar na Casa. A conversa sobre a situação de Luís continua e Carina acaba por se emocionar. Já em lágrimas, Carina lamenta ter passado a semana toda a discutir com Luís.

Este fim de semana, há um concorrente que vai abandonar a casa mais vigiada do país, a apenas uma semana da final. Recorde os nomeados da semana: VOTE PARA SALVAR:

