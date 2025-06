Carina não dá grande coisa à casa do Big Brother? Concorrente mostra-se 'sentida' com suposto amigo

No Especial do Big Brother, conduzido por Cláudio Ramos, o apresentador chama Carina Frias ao confessionário. A concorrente é confrontada com imagens suas de hoje no almoço do líder. Devido ao facto de ter permanecido na casa ao invés de Nuno que foi expulso, a concorrente diz-nos como se sente com essa escolha dos portugueses.

Carina revela, ainda, que ficou sentida com afirmação de um concorrente em particular.

Isto acontece após uma gala de emoções fortes, que culminou com a expulsão inesperada de Nuno Brito, que provocou grandes reações da parte dos concorrentes. Já em estúdio, Nuno usou o poder que conquistou e nomeou Carina Frias. Manuel Rodrigues é o novo líder da semana e nomeou diretamente Luís Gonçalves.

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do mais emblemático reality show em Portugal e continua a conquistar os portugueses desde a estreia, a 23 de março. Com concorrentes imprevisíveis e estratégias surpreendentes, esta edição do Big Brother está mais intensa do que nunca e promete ainda muitas emoções, confrontos e reviravoltas nas próximas semanas.

Acompanhe tudo ao minuto e não perca todos os desenvolvimentos da casa!