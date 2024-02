Há 2h e 6min

No Big Brother – Desafio Final, António Bravo lê as avaliações que os colegas fizeram à sua liderança e mostra-se surpreendido com tantas notas positivas. No entanto, Noélia Pereira e Bruno Savate divergem do grupo, apontando algumas críticas ao concorrente. No fim, Carlos Sousa reforça a aposta dos 100%, mas Bruno Savate mostra não concordar.