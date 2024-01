Há 15 min

No Diário do Big Brother – Desafio Final, no jardim, o Zaza e o Carlos comentam o jogo do Miguel e a validade das estratégias do concorrente. O Carlos continua a defender o Miguel e o Zaza admite apreciar as atividades pois permitem mostrar a “careca” do rival. Enquanto isto, na esfera, o Miguel assiste a tudo e comenta “falem bem ou falem mal, mas falem”.