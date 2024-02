Carlos Sousa critica Bárbara Parada: «Gosto de pessoas com caráter»

Há 2h e 4min

No Big Brother - Desafio Final, após o direto com Cláudio Ramos, Savate diz que já viu que não foi a Casa toda que se virou, foram apenas aqueles quatro. Vina reforça que acha que não valia a pena voltar a falar da situação do soco pois já tinha sido conversado. Savate diz que não sabe que mal lhe fez assim do nada.

No Alpendre, Carlos fala com Patrícia e diz que está sempre a dizer "isto e aquilo" e quando lhe perguntam para onde quer ir, diz que fica aqui… (FB BÁRBARA POSICIONA-SE). Carlos acrescenta que Bárbara está sempre a rasgar e afinal posicionou-se do lado do Savate, quando é a primeira a falar mal. Patrícia diz para ele falar com ela e ele diz que gosta de pessoas com caracter.

De volta à Sala, Savate diz que vai acreditar que é uma missão para o seu bem estar psicológico. Noélia fala do António lhe ter chamado de chihuahua raivoso e questiona se acham isso normal e mostra-se muito indignada, diz que ele lhe chama galinha e goza com as coisas que ela diz e Bárbara responde que as atitudes ficam para quem as pratica. Vina concorda e diz que já chamou a atenção de António por causa disso. Noélia diz "vê lá se ele me diz na cara, que eu dizia logo: au au".

Enquanto isso, António ouve tudo no quarto. No Alpendre, Carlos diz que se as pessoas acham piada a um jogador que dorme o dia todo, usa ironia e faz piadas que ninguém se ri, então estão no direito delas. Joana diz que já tinha comentado que agora já não a afeta minimamente, e Carlos diz que "nem falar como homem sabe, que é ridiculo".

Na Sala, Savate fala da coerência do Carlos, sobre ter dito que ele precisa de alguém aqui dentro para jogar, quando o próprio é que se insurge com Savate. Noélia diz que ele virou o bico ao prego.

No Alpendre, António conta a Joana a conversa que ouviu do outro grupo, e Carlos diz que é o que é e que se tiver que sair domingo, sai de cabeça erguida.

Já no quarto, Noélia diz que há certas coisas que é para rir Savate reforça que ele tem mesmo duas caras, ao que Noélia responde que ele "está bem caracterizado".