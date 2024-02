Carlos Sousa sobre Bruno Savate: «É uma sorte estar cá»

Há 51 min

No Big Brother – Desafio Final, enquanto almoçam no restaurante do Big Brother, Bárbara Parada e Noélia Pereira confrontam Carlos Sousa sobre se este ficou do lado de Miguel Vicente. Os concorrentes conversam sobre a prestação de Miguel Vicente no jogo e dos confrontos que o ex-concorrente teve com Bruno Savate. Carlos Sousa acaba por falar sobre os momentos de tensão entre Bruno Savate e Miguel Vicente e afirma: «É uma sorte estar cá».