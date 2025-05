Carolina Braga acusa Igor Rodriguez: «Não digo que o Igor diga as coisas como realmente as sente»

Manuel Rodrigues insiste que Igor está perdido no jogo do Big Brother, por andar de um lado para o outro sem se identificar com os vários confrontos entre concorrentes. Igor justifica que não se sente perdido e aproxima-se de situações com as quais se identifica. A resposta leva vários às gargalhadas, e Carolina partilha que nunca viu Igor ir contra ninguém, considerando que a nomeação de Solange foi um voto fácil. Igor afirma que quis mudar o jogo e, indignado, Manuel Cavaco diz não acreditar na justificação.