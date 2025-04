Carolina Braga acusa Luís Gonçalves de a tratar de forma diferente: «Acha que eu não tenho o direito de falar»

No Big Brother, a relação entre Carolina Braga e Luís Gonçalves continua a piorar!

A concorrente acusa Luís de ter um tratamento diferente para as mulheres e para os homens. Sente que este não dá oportunidade às pessoas que não gosta de falar e argumentar consigo, sendo diferente para com as pessoas que gosta. Por isso, Carolina sente que, na visão de Luís, não tem o direito de falar.

Carolina fez ainda alguns comentários sobre o cheiro do colega...

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do icónico reality show em Portugal. Tem gerado grande alvoroço desde a sua estreia a 23 de março e muitos concorrentes têm dado que falar. O jogo está cada vez mais intenso!