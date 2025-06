Carolina Braga começa dieta líquida de 24 horas... a comer bolachas? Veja o momento

No Big Brother, após a gala terminar, a Carolina come uma bolacha, sabendo que deve cumprir uma dieta líquida durante 24 horas. Ao mesmo tempo, o Luís desaprova a decisão do Nuno que justifica que “é jogo” e decidiu dar o troco e uma lição a todos. Também na cozinha, a Carina e a Carolina condenam a escolha do Nuno, dizendo que foi “egoísmo puro” e que o concorrente não pode admirar-se de ter todos contra si pois faz por isso.

Recorde-se que a gala deste domingo, dia 1 de junho, foi repleta de emoções fortes. Os concorrentes ficaram em choque com a expulsão de Solange Tavares. Até a própria concorrente ficou surpreendida e, na hora do adeus, resolveu não se despedir de Nuno Brito. Solange Tavares ficou em choque ao perceber que foi a menos votada pelo público.

Carina Frias revelou a sua Curva da Vida e emocionou-se ao relembrar a sua história de vida, marcada por uma relação tóxica.

A gala foi ainda marcada por uma reviravolta, dado que os concorrentes perderam direito aos seus maiores luxos. Para os recuperar, vão ter de enfrentar dilemas ao longo da semana.

