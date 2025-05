Carolina Braga confronta Manuel Cavaco: «Achas que devias fazer mais»

Carolina critica Manuel Cavaco por, alegadamente, não ser autónomo e cumprir apenas as tarefas que lhe são atribuídas. Perante o confronto, o concorrente questiona o motivo da acusação, ao que Carolina responde que a postura revela falta de espírito de equipa. No confessionário, Carolina afirma que Manuel Cavaco não aceita críticas, mostrando-se ressentido e amuado. Durante a discussão, a concorrente declara que “não é mãe de ninguém” e que não pretende preocupar-se com os "filhos dos outros".