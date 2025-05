Carolina Braga conquista um muito desejado e inédito prémio no Big Brother. Assista ao momento

No Última Hora do Big Brother, após sair vencedora da prova de resistência e conquistar o envelope dourado, Carolina Braga abre finalmente o envelope e revela o prémio que conquistou. Carolina conquistou a imunidade, isenção de tarefas e ainda o poder de escolher o novo líder (com todos os privilégios, incluindo imunidade).

Os concorrentes enfrentam uma dura prova de resistência em que têm de ficar de pé num pódio enquanto imitam as figuras que aparecem no ecrã. O duelo final fica entre Solange Tavares e Carolina Braga, que conseguiram durar a noite toda e terminar a prova apenas após as 7 da manhã. Carolina Braga foi a grande vencedora desta edição.

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do mais emblemático reality show em Portugal e continua a conquistar os portugueses desde a estreia, a 23 de março. Com concorrentes imprevisíveis e estratégias surpreendentes, esta edição do Big Brother está mais intensa do que nunca e promete ainda muitas emoções, confrontos e reviravoltas nas próximas semanas.

Acompanhe tudo ao minuto e não perca todos os desenvolvimentos da casa!