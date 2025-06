Carolina Braga conta histórias que viveu com o ex-namorado e Diogo Bordin ouve tudo

Durante a manhã no Big Brother, Carolina Braga partilhou com os colegas alguns momentos que viveu fora da casa do Big Brother, alguns com o ex-namorado. Durante a conversa, o atual companheiro da concorrente, Diogo Bordin, ouve tudo, mas não se pronuncia.

São estes os nomeados desta semana, depois da salvação de Lisa Schincariol - VOTE PARA SALVAR:

Carina Frias: 761 20 20 02

Carolina Braga: 761 20 20 03

Nuno Brito: 761 20 20 20

Luís Gonçalves: 761 20 20 22

Acompanhe tudo o que acontece no Big Brother no Ao Minuto!