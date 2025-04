Carolina Braga conta início do romance com ex-namorado: «Preparou um salto de avião para me pedir em namoro»

No Big Brother, Carolina Braga derrete o coração dos colegas ao contar como começou a sua história de amor com o ex-namorado. A concorrente conta que os dois conheceram-se na praia, sem nenhum deles estar à espera e duas semanas depois ela foi pedida em namoro com um romântico salto de avião. Isto acontece um dia depois de Manuel Rodrigues e Nuno Brito terem protagonizado a discussão mais acesa desta edição até ao momento, com ânimos exaltados e uma tensa troca de acusações, nunca antes vista.