Carolina Braga deixa aviso a Diogo Bordin: «Se ele estivesse assim no altar, eu voltava para trás»

No Big Brother, Carolina Braga apanha sol junto à piscina com o namorado Diogo Bordin e o amigo Manuel Cavaco. Carolina Braga troca mimos com Diogo Bordin e algumas provocações. No meio do momento, Carolina não deixa de reparar no cabelo do amado: «Se ele estivesse assim no altar, eu voltava para trás».

Veja aqui o vídeo!

Recorde-se que durante o “Especial” do Big Brother desta sexta-feira, dia 30 de maio, viveu-se um momento de tensão que está a marcar o programa. Luís Gonçalves exaltou-se com Diogo Bordin, após este ter feito gestos enquanto ele falava. O confronto em direto apanhou todos de surpresa.