Carolina Braga denuncia comportamentos de Luís: «Persegue-me pela casa (...) Agressão verbal»

No Big Brother, Carina Frias tem a tarefa de ser o «cupido» e promover conversas que resolvam os desentendimentos na casa. A concorrente tenta juntar Luís e Manuel Cavaco, mas acaba por gerar uma forte discussão com o militar... Carina Frias mostra-se emocionada e recebe o consolo de Carolina Braga, que denuncia outros comportamentos de Luís.

Veja o vídeo do momento.

Recorde-se que No Especial desta quinta-feira, Nuno Brito e Luís Gonçalves livraram-se da t-shirt que os juntou e que os obrigou a conviver. Os dois concorrentes conseguiram o objetivo de conversar um com o outro, e agora até são conselheiros um do outro. Já Carolina Braga recusou-se a vestir a mesma camisola e a ficar ligada ao ex-fuzileiro. Como consequência de ter desrespeitado uma ordem direta do Big Brother, acabou nomeada automaticamente.

