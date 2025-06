Carolina Braga desaba em lágrimas após tensão com Luís Gonçalves

No Big Brother, Carolina Braga não aguenta a pressão e desaba em lágrimas no quarto, após o momento de tensão com Luís Gonçalves. Sem dizer nada, a concorrente apenas manifesta tristeza e mostra-se inconsolável.

Recorde-se que se vive a semana das Restrições no Big Brother, o que tem provocado ainda mais momentos tensos na casa mais vigiada do País. Além disso, um avião polémico sobrevoou a casa, gerando o caos e deixando Carolina Braga em pranto e a falar em desistência.

Acompanhe tudo o que acontece no Big Brother no Ao Minuto!