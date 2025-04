Carolina Braga e Diogo Bordin em conchinha e festinhas na cama após direto

Após o Especial do Big Brother, Luís Gonçalves entra em conflito com Carina Frias, a líder da semana, por ter comido uma fatia de pão-de-ló quando não era suposto. Solange Tavares e Inês Vilhalva entram também em confronto.

Tudo isto gera um enorme conflito com muita gritaria entre vários concorrentes e Igor Rodriguez a fazer frente a Luís por ter levantado a voz a Carina e Solange Tavares. Depois do direto, Diogo Bordin e Carolina Braga desabafam um com o outro e trocam algumas carícias.

No Especial do Big Brother com Cláudio Ramos, os concorrentes assistiram e comentaram todas as imagens e Igor aproveitou para esclarecer algo que ficou mal interpretado entre si e Luís. Já este, aproveitou para enviar um pedido de desculpas à família de Carina Frias, por causa de todo o desacato.

O Big Brother 2025 comemora os 25 anos do icónico reality show no nosso país. Desde a estreia, a 23 de março, o programa tem gerado grande entusiasmo entre os fãs. Com concorrentes que não passam despercebidos, a competição está cada vez mais acesa e promete muitas surpresas.

