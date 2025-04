Carolina Braga e Diogo Bordin mais unidos do que nunca: Veja os beijos apaixonados na piscina

No Big Brother, Carolina Braga e Diogo Bordin mostram-se mais apaixonados e unidos do que nunca e enquanto apanham sol, aproveitam para dar beijinhos e carinhos.

Isto acontece no dia em que se realiza mais uma gala do Big Brother, que promete muitas surpresas e emoções fortes. Os nomeados são cinco: Adrielle Peixoto, Érica Reis, Lisa Shincariol, Nuno Brito e Tomé Cunha e um deles abandona a casa ainda esta noite. Vamos ainda conhecer a emocionante Curva da Vida de Carolina Braga e acabar com os ‘invisíveis’ do jogo.

O Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.