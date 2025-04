Carolina Braga e Solange Tavares criticam Luís Gonçalves: «Só sabe correr e andar aí a cheirar mal»

No Big Brother, após o Especial, a Carolina desabafa com a Solange sobre os seus atritos com o Luís. Irritada, a Carolina diz que não quer conversas com “aquela pessoa” e confessa ao Big Brother que muito do seu cansaço e tristeza são provocados pelo Luís. As duas condenam as atitudes e para Carolina ele entrou na Casa para a atacar e confessa estar farta dele. As concorrentes criticam os hábitos de higiene do concorrente e o Manuel Cavaco acrescenta que ainda não tinham tido um concorrente que não soubesse viver em comunidade.

