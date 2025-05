Carolina Braga em centro de polémica: «Se tiver de ir contra o Diogo vou»

Diogo Bordin revela a Manuel Rodrigues que contou toda a verdade sobre os carregadores a Carolina Braga. Manuel critica a atitude do modelo, apontando que, sem certezas, ele não deveria ter cedido. Diogo justifica-se, dizendo que não podia arriscar perder a confiança da Carolina, especialmente porque Bruno Savate continuaria a pressionar sobre o assunto. Manuel alerta que, ao assumirem o que aconteceu, as consequências serão severas, já que o grupo deixará de confiar em ambos. No confessionário, Manuel expressa o seu desgosto, afirmando que Diogo colocou a relação à frente do jogo e, com isso, perdeu a confiança de Carolina.

Recorde-se que este domingo foi dia de dupla expulsão. Micael Miquelino e Erica Reis foram os concorrentes expulsos. Logo na abertura do programa, Micael Miquelino recebeu uma expulsão direta, o que deixou todos em choque em lágrimas. O concorrente não esperava, mas acabou expulso por decisão dos colegas, que o elegeram como concorrente que menos faz falta na casa. Já Érica Reis foi a menos votada na votação para salvar e acabou também a abandonar a casa mais vigiada do País.

A gala ficou ainda marcada pela entrada de Bruno Savate e Renata Reis. Estes dois históricos concorrentes estão de regresso ao Big Brother como capitães de equipa e já deixaram a casa a ‘ferro e fogo.’

