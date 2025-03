No Big Brother, durante a tarde de domingo, no jardim, o Manuel Cavaco desabafa com a Carolina e com o Manuel Rodrigues sobre as dificuldades que sentiu quando descobriu a sua orientação sexual. O concorrente fala da fase da adolescência em que começou a ouvir comentários de colegas e admite que foram anos complicados em que sofreu bullying, tendo precisado de apoio psicológico.

