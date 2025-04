Carolina Braga em desespero após confronto com Luís Gonçalves: «Não consigo falar com esta pessoa»

No Big Brother, após o Especial, o Luís insiste que a atitude da Carolina foi uma falta de respeito. O Manuel Cavaco não concorda, embora entenda que o ex-militar fique triste com as palavras que ouviu, no entanto, reforça que foi um desabafo por parte da concorrente. O Igor recorda que a Carolina pediu desculpas ao Luís, que garante que não ouviu nada. A Solange intervém em defesa da Carolina, atirando que o Luís é que tem vindo a faltar ao respeito da amiga por não a deixar falar. O Big Brother dá a palavra à Carolina, mas a concorrente recusa-se a falar. Por fim, o Micael considera que o Luís jogou sujo quando fez questão de colocar desodorizante à frente de todos.

Carina Frias, Erica Reis, Gonçalo Beja da Costa, Manuel Rodrigues, Sara Silva e Tiago Rodrigues continuam nomeados e em risco de expulsão na gala da próxima quinta-feira, 9 de abril.

Veja também: Em momento de desespero, Carolina Braga desaba em lágrimas. Estas são as imagens do momento