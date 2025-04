No Big Brother, Carolina Braga mostra-se muito chateada logo ao acordar e revela ter acontecido um drama noturno, que envolve Diogo Bordin e Manuel Cavaco, quer a incomodou. O modelo conversa com a amiga especial e mete os pontos nos is: «Quer que eu pare de falar com você?». Veja aqui a resposta da concorrente.

VEJA TAMBÉM: Ao rubro: Pedro Sampaio surpreende os concorrentes com 'show' especial