No Diário de fim de semana do Big Brother, assistimos a imagens de Carolina Braga a desabafar sobre a sua relação com Diogo Bordin. A concorrente explica o porquê de não querer mais aproximar-se de Diogo.

O Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.