Carolina Braga passa-se com Diogo Bordin... e tudo por causa dos futuros filhos!

No Big Brother, Diogo Bordin e Carolina Braga tentam limar as arestas, depois de a jovem de Cascais ter perdido a paciência com as brincadeiras do namorado... e tudo por causa dos 'timings' para terem filhos.

«Você acha mesmo que só quero ter um filho daqui a 20 anos? Para mim é absurdo...», justificou Diogo. «A brincar ou não, a partir do momento em que insistes e vês que eu fico chateada... eu lá fora disse que não estava a achar piada à brincadeira...», reagiu Carolina. «Isto tem de ser importante para os dois, se não for, para mim não faz sentido», acrescentou.

