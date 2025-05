Carolina Braga puxa Manuel Rodrigues por uma orelha

No Big Brother, Manuel Rodrigues começa a manhã a tentar tirar todos os colegas do sério. Na brincadeira, Carolina Braga mostra estar farta do amigo e acaba a puxa-lo pelo colar e pela orelha. Manuel Rodrigues entra na brincadeira com Carolina Braga.

Os concorrentes despertam para mais um dia, após uma gala carregada de emoções. Micael Miquelino foi expulso diretamente por decisão dos colegas e Érica Reis foi a escolhida para abandonar a casa. Bruno Savate e Renata Reis estão de regresso ao Big Brother como capitães de equipa.

